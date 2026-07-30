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Главная / Финансы /

C 1 сентября заработает единая система учета банковских карт

Ведомости

С 1 сентября 2026 г. в России начнет действовать единая система учета всех платежных карт, выпущенных российскими банками. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и «дропперскими» схемами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

В систему попадут все карты, включая Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, рассказала директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова. Ограничение на количество карт вступит в силу с 1 сентября 2027 г.: если у человека будет более 20 карт, открыть новую станет невозможно.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что у граждан есть время до 2027 г., чтобы определиться, какие карты оставить. Председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин уточнил, что ограничение коснется только выдачи новых карт, а автоматически закрывать старые не будут.

С 1 июля в России необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Мера также необходима для борьбы с дропперством. Заполнять идентификационный номер нужно при переводах и платежах между физлицами, между юрлицами и физлицами. В НСПК поясняли «Ведомостям», что банки сами будут обмениваться идентификатором при операциях между собой. Для граждан ничего не изменится.

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