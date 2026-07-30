C 1 сентября заработает единая система учета банковских карт

С 1 июля в России необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Мера также необходима для борьбы с дропперством. Заполнять идентификационный номер нужно при переводах и платежах между физлицами, между юрлицами и физлицами. В НСПК поясняли «Ведомостям», что банки сами будут обмениваться идентификатором при операциях между собой. Для граждан ничего не изменится.