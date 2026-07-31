ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы ОСАГО

В ноябре 2025 г. сообщалось, что ФАС признала ненадлежащей рекламу снятия наличных с карты Альфа-банка. По данным ведомства, в ролике заявлялось о возможности снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, однако существенные ограничения были указаны мелким шрифтом и демонстрировались непродолжительное время. Тогда служба возбудила дело об административном правонарушении и выдала банку предписание устранить нарушения.