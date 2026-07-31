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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы ОСАГО

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка, усмотрев признаки нарушения законодательства о рекламе в продвижении страхового продукта ОСАГО. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным антимонопольщиков, в июне – июле 2026 г. реклама ОСАГО от Альфа-банка распространялась на телевидении и радиостанциях.

В случае подтверждения нарушений ведомство рассмотрит вопрос о привлечении банка к административной ответственности.

В ноябре 2025 г. сообщалось, что ФАС признала ненадлежащей рекламу снятия наличных с карты Альфа-банка. По данным ведомства, в ролике заявлялось о возможности снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, однако существенные ограничения были указаны мелким шрифтом и демонстрировались непродолжительное время. Тогда служба возбудила дело об административном правонарушении и выдала банку предписание устранить нарушения.

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