ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка, усмотрев признаки нарушения законодательства о рекламе в продвижении страхового продукта ОСАГО. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным антимонопольщиков, в июне – июле 2026 г. реклама ОСАГО от Альфа-банка распространялась на телевидении и радиостанциях.
В случае подтверждения нарушений ведомство рассмотрит вопрос о привлечении банка к административной ответственности.
В ноябре 2025 г. сообщалось, что ФАС признала ненадлежащей рекламу снятия наличных с карты Альфа-банка. По данным ведомства, в ролике заявлялось о возможности снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, однако существенные ограничения были указаны мелким шрифтом и демонстрировались непродолжительное время. Тогда служба возбудила дело об административном правонарушении и выдала банку предписание устранить нарушения.