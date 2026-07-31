ЦБ: у россиян участились претензии к микрофинансовым организациям

Уменьшилось число претензий на автокредитование (-33,3%), ипотечное кредитование (-10,4%), а также на работу страховых компаний. Претензии к ОСАГО сократились на 9,4%, а к страхованию жизни – на 30,3%. Кроме того, на 34,4% снизилось количество жалоб на кибермошенничество. При этом выросло число клиентов, недовольных отказом банков в проведении операций и ограничением использования счета (+32,7%).