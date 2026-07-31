Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,741-0,08%BISVP9,38+0,64%UTAR9,2+0,77%IMOEX2 208,24-0,07%RTSI871,11-0,07%RGBI115,03-0,49%RGBITR772,84-0,45%
Главная / Финансы /

ЦБ: у россиян участились претензии к микрофинансовым организациям

Ведомости

В первом полугодии Банк России получил почти 211 000 жалоб от инвесторов и потребителей финансовых услуг, что на 15,7% больше год к году. Регулятор считает, что это произошло из-за увеличения числа претензий к микрофинансовым организациям (МФО).

Жалобы на МФО выросли на 63% из-за «раздолжнителей», то есть недобросовестных юридических компаний, обещающих полное списание долгов без последствий. В ЦБ отметили, что ожидания людей не оправдываются, у них по-прежнему остаются долговые обязательства перед кредиторами.

Уменьшилось число претензий на автокредитование (-33,3%), ипотечное кредитование (-10,4%), а также на работу страховых компаний. Претензии к ОСАГО сократились на 9,4%, а к страхованию жизни – на 30,3%. Кроме того, на 34,4% снизилось количество жалоб на кибермошенничество. При этом выросло число клиентов, недовольных отказом банков в проведении операций и ограничением использования счета (+32,7%).

Почти на треть сократились жалобы на брокеров и на 29,7% – на управляющие компании по вопросам работы с паевыми инвестиционными фондами. На 10,5% стало меньше претензий и к негосударственным пенсионным фондам, заключил регулятор.

По данным ЦБ, за I квартал 2026 г. на МФО поступило 14 000 жалоб. Показатель увеличился более чем на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главные поводы для жалоб – возврат денег за дополнительные услуги и проблемы, связанные с управлением долгом, например, отказ предоставить документы о сумме задолженности и начислении процентов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её