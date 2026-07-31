ЦБ: у россиян участились претензии к микрофинансовым организациям
В первом полугодии Банк России получил почти 211 000 жалоб от инвесторов и потребителей финансовых услуг, что на 15,7% больше год к году. Регулятор считает, что это произошло из-за увеличения числа претензий к микрофинансовым организациям (МФО).
Жалобы на МФО выросли на 63% из-за «раздолжнителей», то есть недобросовестных юридических компаний, обещающих полное списание долгов без последствий. В ЦБ отметили, что ожидания людей не оправдываются, у них по-прежнему остаются долговые обязательства перед кредиторами.
Уменьшилось число претензий на автокредитование (-33,3%), ипотечное кредитование (-10,4%), а также на работу страховых компаний. Претензии к ОСАГО сократились на 9,4%, а к страхованию жизни – на 30,3%. Кроме того, на 34,4% снизилось количество жалоб на кибермошенничество. При этом выросло число клиентов, недовольных отказом банков в проведении операций и ограничением использования счета (+32,7%).
Почти на треть сократились жалобы на брокеров и на 29,7% – на управляющие компании по вопросам работы с паевыми инвестиционными фондами. На 10,5% стало меньше претензий и к негосударственным пенсионным фондам, заключил регулятор.
По данным ЦБ, за I квартал 2026 г. на МФО поступило 14 000 жалоб. Показатель увеличился более чем на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главные поводы для жалоб – возврат денег за дополнительные услуги и проблемы, связанные с управлением долгом, например, отказ предоставить документы о сумме задолженности и начислении процентов.