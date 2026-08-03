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За два года в соцсетях выявили 81 200 сообщений о блокировке счетов

Ведомости

В течение последних двух лет в соцсетях было обнаружено 81 200 сообщений о блокировке счетов. Из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%), следует из исследования «Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?».

Исследование было проведено Агентством мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс» по заказу профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

По данным аналитиков, самые резкие всплески обсуждений были в августе 2025 г. (+152,8%) и ноябре 2025 г. (+54,1%).

В этой связи в профсоюзе предложили сформировать отдельный «светофор» рисков для физлиц и самозанятых. Он будет работать по аналогии с системой «Знай своего клиента». Разместить такой сервис предлагается на ресурсах ФНС.

Подробнее об инициативе – в материале «Ведомостей».

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