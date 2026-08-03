За два года в соцсетях выявили 81 200 сообщений о блокировке счетов

В течение последних двух лет в соцсетях было обнаружено 81 200 сообщений о блокировке счетов. Из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%), следует из исследования «Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?».