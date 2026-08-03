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ЦБ поднял курс доллара до 80 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 4 августа на уровне 80,07 руб. Регулятор поднял его на 0,61 руб.

Евро подорожал на 0,77 руб. и достиг отметки в 91,96 руб. Курс юаня поднялся на 0,06 руб. до 11,83 руб.

На 1 августа официальный курс доллара был установлен на уровне 79,46 руб., евро – 91,19 руб., юаня – 79,46 руб.

Рубль стабилизировался после просадки по завершении июльского фискального периода, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Среди факторов давления на курс он выделяет трансляцию июньских цен на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть, разгар туристического сезона, оживление импорта, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки.

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