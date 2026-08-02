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Итоги торгов на Мосбирже с 27 по 31 июля

Фиксация прибыли увела бенчмарк к зоне над 2200 пунктами
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 27 по 31 июля поднялся на 2,8% до 2226,36 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 0,95% до 882,61 пункта.

Лидерами роста за неделю стали бумаги ММК (+16,5%), ЮГК (+11%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+9,8%), обыкновенные акции «Северстали» (+9,2%) и НЛМК (+8,7%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-4,9%), «Ростелекома» (-1,8%), «Новатэка» (-1,8%), «Лукойла» (-1,5%), «Газпрома» (-1,3%).

Курс юаня на Московской бирже за прошедшую неделю вырос на 2,2% (+25 коп.) до 11,73 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 79,46 руб. (+1,06 руб. за неделю) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Курс евро составил 91,19 руб. (+1,75 руб.). Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent за неделю снизилась на 1,7% до $90,12/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,5% до $84,67/барр.

После сильного отскока с многолетних минимумов индекс Мосбиржи на прошлой неделе уперся в сильное сопротивление перед 2300 пунктами, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Но последовавшая за этим фиксация прибыли увела бенчмарк к зоне над 2200 пунктами, указывает он. Успешность новых попыток продвижения вверх будет во многом зависеть от того, появятся ли в ближайшей перспективе свежие позитивные драйверы, особенно в геополитическом плане, рассуждает эксперт.

Помимо геополитики в фокусе внимания участников торгов останутся макростатистика, корпоративные новости, сигналы регулятора, перечисляет Смирнов. 5 августа ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарии к среднесрочному прогнозу. В этот же день Росстат выпустит недельный отчет по инфляции. Еще одна важная переменная, по словам Смирнова, – это цена нефти, которая демонстрирует высокую волатильность, чутко реагируя на течение ближневосточного конфликта.

Из намеченных на будущую неделю корпоративных событий эксперт также выделяет полугодовые отчетности по МСФО «Юнипро», ТГК-1, «Базиса» и «Ростелекома». На внешнем треке он рекомендует обратить внимание на июльский отчет по рынку труда США, который выйдет в пятницу.

По оценкам БКС, индекс Мосбиржи в первую неделю августа может двигаться в пределах 2155–2275 пунктов. Ожидания аналитиков на неделю по курсу доллара – 78–80 руб., евро – 89–91 руб., юаня – 11,5–11,8 руб.

Рубль стабилизировался после просадки по завершении июльского фискального периода, поясняет Смирнов. Среди факторов давления на курс он выделяет трансляцию июньских цен на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть, разгар туристического сезона, оживление импорта, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки. В то же время вернулся спрос на рублевый долг, цены на нефть остаются относительно высокими, а общий сентимент, связанный с геополитикой, несколько улучшился, что сужает соответствующую риск-премию, закладываемую в курс, указывает эксперт.

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