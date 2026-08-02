Итоги торгов на Мосбирже с 27 по 31 июля

Рубль стабилизировался после просадки по завершении июльского фискального периода, поясняет Смирнов. Среди факторов давления на курс он выделяет трансляцию июньских цен на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть, разгар туристического сезона, оживление импорта, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки. В то же время вернулся спрос на рублевый долг, цены на нефть остаются относительно высокими, а общий сентимент, связанный с геополитикой, несколько улучшился, что сужает соответствующую риск-премию, закладываемую в курс, указывает эксперт.