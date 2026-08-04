ЦБ: во II квартале банки не дали мошенникам украсть деньги 17,5 млн раз

ЦБ: во II квартале банки не дали мошенникам украсть деньги 17,5 млн разСпасены почти 1,9 трлн рублей
За II квартал банки отразили 17,5 млн попыток мошенников украсть деньги, что эквивалентно 1,9 трлн руб. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» от Банка России.
В сравнении с I кварталом показатели выросли как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций на 4%. Однако 458 700 операций аферистам все же удалось совершить, что на 7,5% меньше, чем в I квартале. Общая сумма потерь незначительно снизилась, до 7,4 млрд руб.
ЦБ отметил высокую интенсивность атак на юридических лиц. У них сумма похищенных средств выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее. Банки возместили пострадавшим от мошенников 514,6 млн руб. Доля выросла до 7%.
За этот период ЦБ инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, а также предупредил операторов о 7800 номерах телефонов, которые используются аферистами.
Банк России выявил, что мошенники стали реже пользоваться вредоносными ПО (-10,53%). На 49,75% выросло использование методов социальной инженерии и на 41,67% – DDoS-атаки. Фишинг используют все реже (-90,71%), финансовые пирамиды тоже теряют свою популярность среди аферистов (-65,30%).
9 июля в МВД России рассказали, что мошенники в рамках преступных схем пытаются получить психологический контроль над жертвами, чтобы затем вовлечь их в совершение противоправных действий. Для достижения этой цели аферисты могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций.