Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT34,42-1,66%CNY Бирж.11,993+0,42%IMOEX2 253,23-0,42%RTSI886,51-0,42%RGBI114,73-0,17%RGBITR771,89-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: во II квартале банки не дали мошенникам украсть деньги 17,5 млн раз

Спасены почти 1,9 трлн рублей
Ведомости

За II квартал банки отразили 17,5 млн попыток мошенников украсть деньги, что эквивалентно 1,9 трлн руб. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» от Банка России.

В сравнении с I кварталом показатели выросли как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций на 4%. Однако 458 700 операций аферистам все же удалось совершить, что на 7,5% меньше, чем в I квартале. Общая сумма потерь незначительно снизилась, до 7,4 млрд руб.

ЦБ отметил высокую интенсивность атак на юридических лиц. У них сумма похищенных средств выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее. Банки возместили пострадавшим от мошенников 514,6 млн руб. Доля выросла до 7%.

За этот период ЦБ инициировал блокировку 4600 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, а также предупредил операторов о 7800 номерах телефонов, которые используются аферистами.

Банк России выявил, что мошенники стали реже пользоваться вредоносными ПО (-10,53%). На 49,75% выросло использование методов социальной инженерии и на 41,67% – DDoS-атаки. Фишинг используют все реже (-90,71%), финансовые пирамиды тоже теряют свою популярность среди аферистов (-65,30%).

9 июля в МВД России рассказали, что мошенники в рамках преступных схем пытаются получить психологический контроль над жертвами, чтобы затем вовлечь их в совершение противоправных действий. Для достижения этой цели аферисты могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её