Минфин раскрыл дату Московского финансового форума в этом году

Среди главных тем – устойчивый экономический рост, будущее долгового рынка, регулирование цифровых валют и первые результаты системы СПОТ. Кроме того, запланированы сессии по инвестиционной привлекательности компаний с госучастием, финансовой поддержке регионов, внедрению искусственного интеллекта в закупки и технологическому финансированию в развивающихся странах.