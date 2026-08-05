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Минфин раскрыл дату Московского финансового форума в этом году

Ведомости

Московский финансовый форум (МФФ-2026) пройдет 21 сентября в «Манеже». Об этом сообщили на сайте Министерства финансов РФ.

«Ежегодная осенняя встреча финансистов пройдет уже в 11-й раз. В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов, бизнеса, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и объединений», – говорится в сообщении.

Среди главных тем – устойчивый экономический рост, будущее долгового рынка, регулирование цифровых валют и первые результаты системы СПОТ. Кроме того, запланированы сессии по инвестиционной привлекательности компаний с госучастием, финансовой поддержке регионов, внедрению искусственного интеллекта в закупки и технологическому финансированию в развивающихся странах.

МФФ – профессиональная площадка для ежегодного обсуждения финансово-экономической политики России и выработки решений для регулирования экономического блока правительства. Форум проводится в сентябре с 2016 г.

В 2025 г. форум прошел 18 сентября. Ключевой темой стала «Финансовая система: вызовы и задачи». Пленарная сессия прошла с участием мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.

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