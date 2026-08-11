«Сбер» получил более 1 трлн рублей чистой прибыли с начала 2026 года

По отчетности банка по МСФО в первом полугодии «Сбер» нарастил чистую прибыль до 1,019 трлн руб. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост почти на 13%.