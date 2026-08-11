«Сбер» получил более 1 трлн рублей чистой прибыли с начала 2026 года
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла почти на 20% составила 1,16 трлн руб. в январе – июле 2026 г. Это следует из отчетности кредитной организации.
Рентабельность капитала составила 22,9%. За июль чистая прибыль составила 168,4 млрд руб., что на 16,2% больше, чем годом ранее, при рентабельности капитала 22,1%.
Выдачи ипотеки с господдержкой в июле «ожидаемо нормализовались», следует из сообщения. Рост розничного кредитного портфеля замедлился до 0,9% без учета секьюритизации до 19,9 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,8% за месяц до 31,8 трлн руб.
Средства физических лиц в «Сбере» в июле выросли на 0,5%, достигнув 34,4 трлн руб. на фоне значительного оттока средств из банковской системы в наличные.
По отчетности банка по МСФО в первом полугодии «Сбер» нарастил чистую прибыль до 1,019 трлн руб. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост почти на 13%.