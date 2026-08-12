Аксаков: рост рублевых переводов за рубеж – это позитивный сигнал
Преобладание переводов за границу в российских рублях является позитивным сигналом. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии ТАСС.
По словам депутата, рост использования рубля для зарубежных переводов связан с повышением доверия к российской валюте, а не с желанием российских граждан вывести средства из-за каких-либо рисков.
Аксаков также заявил, что ограничения со стороны недружественных России государств на операции с долларом и евро способствуют укреплению позиций рубля как международной валюты.
Кроме того, депутат назвал рубль более надежной валютой по сравнению с долларом. Он связал устойчивость рубля с действиями российского регулятора, а снижение доверия к доллару – с политикой США.
10 августа в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ говорилось, что объем торгов валютой на российском рынке в июле составил 14,7 трлн руб. В июне показатель фиксировался на отметке 16,8 трлн руб. Совокупный объем торгов валютного рынка спот в июле все еще выше, чем средний объем за предыдущие 12 месяцев (13,0 трлн руб.). Среднедневной объем торгов уменьшился с 799 млрд руб. в июне до 702 млрд руб. Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями уменьшились на 19,9% м/м ($22,2 млрд). Объем чистых покупок валюты нефинансовыми компаниями снизился на 12,3% м/м (1 трлн руб.).
При этом 6 августа «Ведомости» писали, что рубль слабеет к доллару, евро и юаню третий месяц подряд. За июнь доллар вырос на 9,5% до 77,75 руб., евро – на 7% до 88,65 руб. За июль – на 2,7% до 79,86 руб. и на 2,5% до 90,88 руб. соответственно. Падение продолжилось и в августе. За первые дни месяца рубль ослабел к доллару на 1,3% до 80,93 руб., к евро – на 2,5% до 93,19 руб. Юань на Мосбирже за июнь вырос на 10,8% до 11,61 руб., за июль – на 0,97% до 11,73 руб., а за первые дни августа прибавил уже 2,2% до 11,99 руб.
1 июня стало известно, что Банк России сохраняет действующие ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран с 8 июня до 7 декабря 2026 г.