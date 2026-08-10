Объем валютных торгов в России в июле снизился до 14,7 трлн рублей

«Совокупный объем торгов валютного рынка спот в июле все еще выше, чем средний объем за предыдущие 12 месяцев (13,0 трлн руб.). Среднедневной объем торгов уменьшился с 799 млрд руб. в июне до 702 млрд руб.», – говорится в тексте обзора.