Объем валютных торгов в России в июле снизился до 14,7 трлн рублей
Объем торгов валютой на российском рынке в июле составил 14,7 трлн руб. В июне показатель фиксировался на отметке 16,8 трлн руб., следует из Обзора рисков финансовых рынков, опубликованного ЦБ РФ.
«Совокупный объем торгов валютного рынка спот в июле все еще выше, чем средний объем за предыдущие 12 месяцев (13,0 трлн руб.). Среднедневной объем торгов уменьшился с 799 млрд руб. в июне до 702 млрд руб.», – говорится в тексте обзора.
Кроме того, чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями уменьшились на 19,9% м/м ($22,2 млрд). Объем чистых покупок валюты нефинансовыми компаниями снизился на 12,3% м/м (1 трлн руб.). Физические лица уменьшили объемы нетто-покупок валюты и сократили длинные позиции на рынке валютных фьючерсов. К концу месяца ставки на рынке юаневых свопов снизились на 3%.
В июле нетто-приток денежных средств от инвесторов достиг 33,7 млрд руб. Это стало рекордным показателем за год. В расчет включены все сделки с биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) денежного рынка на Московской бирже.