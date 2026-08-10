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Объем валютных торгов в России в июле снизился до 14,7 трлн рублей

Ведомости

Объем торгов валютой на российском рынке в июле составил 14,7 трлн руб. В июне показатель фиксировался на отметке 16,8 трлн руб., следует из Обзора рисков финансовых рынков, опубликованного ЦБ РФ.

«Совокупный объем торгов валютного рынка спот в июле все еще выше, чем средний объем за предыдущие 12 месяцев (13,0 трлн руб.). Среднедневной объем торгов уменьшился с 799 млрд руб. в июне до 702 млрд руб.», – говорится в тексте обзора.

Кроме того, чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями уменьшились на 19,9% м/м ($22,2 млрд). Объем чистых покупок валюты нефинансовыми компаниями снизился на 12,3% м/м (1 трлн руб.). Физические лица уменьшили объемы нетто-покупок валюты и сократили длинные позиции на рынке валютных фьючерсов. К концу месяца ставки на рынке юаневых свопов снизились на 3%.

В июле нетто-приток денежных средств от инвесторов достиг 33,7 млрд руб. Это стало рекордным показателем за год. В расчет включены все сделки с биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) денежного рынка на Московской бирже.

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