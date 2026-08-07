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Нетто-приток от инвесторов в июле составил 33,7 млрд рублей

Ведомости

Нетто-приток денежных средств от инвесторов в июле 2026 г. достиг 33,7 млрд руб. Это стало максимальным показателем с начала текущего года, сообщил директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко.

В расчет включены все сделки с биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) денежного рынка на Московской бирже.

«Нетто-приток за прошедший месяц составил более половины (58%) от всех вложений в такие фонды за первую половину 2026 г. Росту доходности способствовал положительный спред индекса биржевого денежного рынка (RUSFAR) к ключевой ставке Банка России в июле», – сказал он.

Даниленко подчеркнул, что впервые за долгое время ставка RUSFAR оказалась на 0,13% годовых выше ключевой ставки. При этом в первой половине 2026 г. она показывала отрицательное значение (-0,39%).

«При нестабильности и повышенной волатильности на глобальных финансовых рынках сегмент российского денежного рынка остается для частных инвесторов привлекательным по доходности и надежности», – заключил директор по развитию.

Июльский объем инвестиций увеличился в 3,5 раза по сравнению со среднемесячным объемом нетто-притока в первой половине 2026 г. Объем доходов владельцев биржевых и открытых фондов денежного рынка в июле также показал максимальное значение и составил 27,9 млрд руб. Открытая позиция управляющих таких фондов составляет 2,1 трлн руб., что в 1,6 раза выше показателей 2025 г.

В июне, согласно данным Банка России, объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) снизился на 49 млрд руб. и достиг 980 млрд руб. Разница составила 4,8%. Доля нерезидентов на рынке уменьшилась на 0,2 п. п. (3%). С начала 2026 г. объем инвестиций нерезидентов снизился на 28 млрд руб. с 1,8 трлн руб.

6 августа Даниленко сообщил, что среднедневная открытая позиция компаний реального сектора экономики на денежном рынке Мосбиржи в июле 2026 г. превысила 3 трлн руб. Это стало рекордным показателем.

 

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