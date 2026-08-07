Нетто-приток от инвесторов в июле составил 33,7 млрд рублей

«Нетто-приток за прошедший месяц составил более половины (58%) от всех вложений в такие фонды за первую половину 2026 г. Росту доходности способствовал положительный спред индекса биржевого денежного рынка (RUSFAR) к ключевой ставке Банка России в июле», – сказал он.