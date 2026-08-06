Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,067+0,64%BLNG8,61+0,47%VEON-RX57,5+4,36%IMOEX2 305,86+0,18%RTSI897,57+0,18%RGBI115,33+0,17%RGBITR776,31+0,19%
Главная / Инвестиции /

Открытая позиция бизнеса на Мосбирже превысила 3 трлн рублей

Ведомости

Среднедневная открытая позиция компаний реального сектора экономики на денежном рынке Московской биржи в июле 2026 г. впервые превысила 3 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал через представителя директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко.

«Российские корпорации наряду с банками и финансовыми компаниями являются важными участниками рынка, стабильно увеличивающими свои операции. Достижению их финансовых целей способствуют рыночные ставки размещения и привлечения средств, близкие к ключевой ставке Банка России, высокая ликвидность, а также удобство и надежность биржевой инфраструктуры», – сказал Даниленко.

Он отметил, что совокупный объем сделок бизнеса по итогам января – июля 2026 г. составил 164 трлн руб. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. За первое полугодие 2026 г. число нефинансовых компаний, совершавших сделки на денежном рынке Мосбиржи напрямую или через брокеров, увеличилось на 16% г/г и превысило 10 000.

За июль совокупный объем торгов достиг 168,8 трлн руб. Это стало историческим месячным рекордом за всю историю рынка.

8 июля представитель Мосбиржи заявил, что по итогам первой половины 2026 г. вложения частных инвесторов в облигации на фондовой площадке превысили сумму в 1,1 трлн руб.

13 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что около 15–20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO на Мосбирже. Они прошли необходимые процедуры и ищут выход на рынок.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте