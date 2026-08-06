Открытая позиция бизнеса на Мосбирже превысила 3 трлн рублей
Среднедневная открытая позиция компаний реального сектора экономики на денежном рынке Московской биржи в июле 2026 г. впервые превысила 3 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал через представителя директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко.
«Российские корпорации наряду с банками и финансовыми компаниями являются важными участниками рынка, стабильно увеличивающими свои операции. Достижению их финансовых целей способствуют рыночные ставки размещения и привлечения средств, близкие к ключевой ставке Банка России, высокая ликвидность, а также удобство и надежность биржевой инфраструктуры», – сказал Даниленко.
Он отметил, что совокупный объем сделок бизнеса по итогам января – июля 2026 г. составил 164 трлн руб. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. За первое полугодие 2026 г. число нефинансовых компаний, совершавших сделки на денежном рынке Мосбиржи напрямую или через брокеров, увеличилось на 16% г/г и превысило 10 000.
За июль совокупный объем торгов достиг 168,8 трлн руб. Это стало историческим месячным рекордом за всю историю рынка.
8 июля представитель Мосбиржи заявил, что по итогам первой половины 2026 г. вложения частных инвесторов в облигации на фондовой площадке превысили сумму в 1,1 трлн руб.
13 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что около 15–20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO на Мосбирже. Они прошли необходимые процедуры и ищут выход на рынок.