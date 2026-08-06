Открытая позиция бизнеса на Мосбирже превысила 3 трлн рублей

Он отметил, что совокупный объем сделок бизнеса по итогам января – июля 2026 г. составил 164 трлн руб. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. За первое полугодие 2026 г. число нефинансовых компаний, совершавших сделки на денежном рынке Мосбиржи напрямую или через брокеров, увеличилось на 16% г/г и превысило 10 000.