ЦБ поднял курс доллара до 83,81 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 14 августа на уровне 83,81 руб., прибавив 0,81 руб.
Евро подорожал на 0,97 руб. и достиг значения в 96,75 руб. Курс юаня поднялся до 12,42 руб. Регулятор добавил 0,14 руб. к стоимости китайской валюты.
Официальный курс доллара на 13 августа составляет 83,00 руб., евро – 95,78 руб., юаня – 12,28 руб.
Внебиржевой курс доллара на рынке Forex поднялся до отметки 84,03 руб. Валюта подорожала на 1,61% к цене закрытия предыдущего дня.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.
Но если ЦБ на фоне повышенной инфляции продолжит постепенно снижать ключевую ставку, для рубля это станет долгосрочным негативным фактором – и к концу года валюта может подешеветь. Пока Мильчакова прогнозирует, что до конца года доллар будет находиться в диапазоне 77–90 руб., евро – 90–102 руб., юань – 11,6–12,9 руб.