ЦБ повысил курсы валют на выходные
Банк России установил официальный курс доллара на 15 августа на уровне 84,54 руб. Регулятор повысил его на 0,74 руб.
Евро подорожал на 0,76 руб. и достиг отметки в 97,51 руб. Курс юаня вырос до 12,48 руб., прибавив 0,06 руб.
Официальный курс доллара на 14 августа составляет 83,81 руб., евро – 96,75 руб., юаня – 12,42 руб.
Внебиржевой курс доллара достиг уровня в 85,83 руб. За день он вырос на 3,32%.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.
Но если ЦБ на фоне повышенной инфляции продолжит постепенно снижать ключевую ставку, для рубля это станет долгосрочным негативным фактором – и к концу года валюта может подешеветь. Пока Мильчакова прогнозирует, что до конца года доллар будет находиться в диапазоне 77–90 руб., евро – 90–102 руб., юань – 11,6–12,9 руб.