Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,528+0,62%CHKZ17 450+1,75%MRKS0,38-5,83%IMOEX2 141,83-4,05%RTSI798,06-4,89%RGBI114,26-0,65%RGBITR771,35-0,6%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ повысил курсы валют на выходные

Наталья Захарова

Банк России установил официальный курс доллара на 15 августа на уровне 84,54 руб. Регулятор повысил его на 0,74 руб.

Евро подорожал на 0,76 руб. и достиг отметки в 97,51 руб. Курс юаня вырос до 12,48 руб., прибавив 0,06 руб.

Официальный курс доллара на 14 августа составляет 83,81 руб., евро – 96,75 руб., юаня – 12,42 руб.

Внебиржевой курс доллара достиг уровня в 85,83 руб. За день он вырос на 3,32%.

6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.

Но если ЦБ на фоне повышенной инфляции продолжит постепенно снижать ключевую ставку, для рубля это станет долгосрочным негативным фактором – и к концу года валюта может подешеветь. Пока Мильчакова прогнозирует, что до конца года доллар будет находиться в диапазоне 77–90 руб., евро – 90–102 руб., юань – 11,6–12,9 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её