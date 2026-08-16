Андрей Клепач ушел с должности главного экономиста ВЭБ.РФ

Андрей Клепач родился 4 марта 1959 г. в Москве. В 1981 г. окончил экономический факультет МГУ, в 1984-м – аспирантуру, кандидат экономических наук. В 1984–1991 гг. работал на кафедре политэкономии МГУ. С 1991 по 1998 год – ведущий научный сотрудник, затем руководитель лаборатории Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 1998 г. возглавлял департамент исследований ЦБ РФ. В 1999–2004 гг. – исполнительный директор и соучредитель Фонда «Центр развития». С 2004 по 2008 г. – директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.