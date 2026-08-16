Андрей Клепач ушел с должности главного экономиста ВЭБ.РФ

Андрей Клепач ушел с должности главного экономиста ВЭБ.РФПо информации источников «Ведомостей», решение связано с его заявлениями о ситуации в стране
Андрей Клепач больше не занимает позицию главного экономиста ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
По его словам, в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек, кандидатура которого уже определена. Кто это будет, собеседник не уточнил. Причины расставания с Клепачем представитель ВЭБ.РФ комментировать не стал.
Клепач в личном разговоре подтвердил «Ведомостям», что больше не работает в ВЭБе. Про причины он говорить не стал. Пока дальнейших планов по трудоустройству у экономиста нет. «Будем смотреть, что дальше», – добавил он.
Уход Клепача из ВЭБа связан с его личными резкими оценками экономического и политического развития страны, которые никак не могут совпадать с позицией госкорпорации, сообщил «Ведомостям» знакомый Клепача.
В самой госкорпорации всегда подчеркивали, что позиция Клепача по многим общественно-политическим и социально-экономическим вопросам была его личным мнением и не разделялась официальной позицией ВЭБ.РФ, отметил источник, близкий к ВЭБу.
Еще один собеседник, близкий к ВЭБу, уточнил, что фактически он давно вел «самостоятельную аналитическую деятельность», где ВЭБ.РФ не выступал заказчиком.
Андрей Клепач родился 4 марта 1959 г. в Москве. В 1981 г. окончил экономический факультет МГУ, в 1984-м – аспирантуру, кандидат экономических наук. В 1984–1991 гг. работал на кафедре политэкономии МГУ. С 1991 по 1998 год – ведущий научный сотрудник, затем руководитель лаборатории Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 1998 г. возглавлял департамент исследований ЦБ РФ. В 1999–2004 гг. – исполнительный директор и соучредитель Фонда «Центр развития». С 2004 по 2008 г. – директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.
С 2008 по 2014 г. – заместитель министра экономического развития РФ, курировал прогнозирование, стратегическое планирование и бюджетирование. С 2014 г. до августа 2026 г. – главный экономист Внешэкономбанка (позднее – ВЭБ.РФ), член правления (до 2019 г.). Входил в советы директоров «Роскосмоса», ОСК, ОАК, «Росатома» и других госкорпораций. Действительный государственный советник 1-го класса (2012), заслуженный экономист России (2007), награжден орденом Почета. Женат, имеет дочь.