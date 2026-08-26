ЦБ отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках

ЦБ отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банкахГраждане накапливали «наличку» в августе
Россияне в августе чаще откладывали сбережения относительно июля, следует из комментария Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» на основе опроса «инФОМ». При этом держать деньги они предпочитали в наличной форме, нежели в банках.
Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,6% по сравнению с июлем и составила 51,5%.
Респонденты в августе на 3 п. п. реже заявляли, что накопления сейчас лучше хранить на счете в банке (их доля составила 36%). Чаще они отзывались в пользу накоплений в «наличке» – 37% (+4 п. п.).
Спрос на наличные в июле стал рекордным в этом году, писали «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ. Объем наличных денег в обращении за июль увеличился на 643,4 млрд руб. – это на 43% больше показателя июня, когда переток составил 449,7 млрд руб.
В регуляторе заявляли, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» утверждал, что по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г.