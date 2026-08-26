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ЦБ сохранил официальный курс доллара на отметке в 84 рубля

Наталья Захарова

Банк России установил официальный курс доллара на 27 августа на уровне 84,28, снизив его на 0,18 руб.

Евро тоже немного подешевело. Регулятор уменьшил стоимость валюты на 0,23 руб. – до 98,29 руб. Курс юаня снизился на 0,04 руб. – до 12,53 руб.

Официальный курс доллара на 26 августа составляет 84,46 руб., евро – 98,52 руб., юаня – 12,57 руб.

3 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал «Ведомостям», что давление на рубль сохранится до конца августа, улучшения баланса внешнеторговых потоков не произойдет. С учетом роста покупок Минфина курс может остаться в диапазоне 80–85 руб. до конца месяца. В сентябре-октябре ослабление рубля может приостановиться на фоне роста экспортных продаж, но к концу года при стабильных ценах на нефть возможно даже превышение до уровня 85 руб. за доллар, говорит эксперт. 

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