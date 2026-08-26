ЦБ сохранил официальный курс доллара на отметке в 84 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 27 августа на уровне 84,28, снизив его на 0,18 руб.
Евро тоже немного подешевело. Регулятор уменьшил стоимость валюты на 0,23 руб. – до 98,29 руб. Курс юаня снизился на 0,04 руб. – до 12,53 руб.
Официальный курс доллара на 26 августа составляет 84,46 руб., евро – 98,52 руб., юаня – 12,57 руб.
3 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал «Ведомостям», что давление на рубль сохранится до конца августа, улучшения баланса внешнеторговых потоков не произойдет. С учетом роста покупок Минфина курс может остаться в диапазоне 80–85 руб. до конца месяца. В сентябре-октябре ослабление рубля может приостановиться на фоне роста экспортных продаж, но к концу года при стабильных ценах на нефть возможно даже превышение до уровня 85 руб. за доллар, говорит эксперт.