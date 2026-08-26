ЦБ сохранил официальный курс доллара на отметке в 84 рубля

3 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал «Ведомостям», что давление на рубль сохранится до конца августа, улучшения баланса внешнеторговых потоков не произойдет. С учетом роста покупок Минфина курс может остаться в диапазоне 80–85 руб. до конца месяца. В сентябре-октябре ослабление рубля может приостановиться на фоне роста экспортных продаж, но к концу года при стабильных ценах на нефть возможно даже превышение до уровня 85 руб. за доллар, говорит эксперт.