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Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ

Наталья Захарова

Минфин России проведет 2 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонных доходом (ОФЗ-ПК). Ведомство возобновило аукционы после двух месяцев перерыва.

Министерство разместит выпуск № 29031RMFS с погашением в 2042 г. в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Заявки на аукцион принимаются через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Ввод заявок будет проходить с 12:00 до 12:30 мск, а в 14:00 – ввод цены отсечения для бондов. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

23 июня Минфин принял решение не проводить аукцион по размещению ОФЗ, назначенный на 24 июня. Тогда в ведомстве пояснили, что отмена связана с возросшей волатильностью на финансовых рынках и направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации. Министерство не уточнило, когда будут проведены следующие размещения.

Последний раз Минфин размещал ОФЗ 3 июня на 35,3 млрд руб. при спросе в 90,87 млрд руб. Доходность по цене отсечения достигла 13,53% годовых, средневзвешенная доходность – 13,52% годовых. В министерстве уточнили, что дополнительное размещение бумаг после аукциона не проводилось.

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