Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ

23 июня Минфин принял решение не проводить аукцион по размещению ОФЗ, назначенный на 24 июня. Тогда в ведомстве пояснили, что отмена связана с возросшей волатильностью на финансовых рынках и направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации. Министерство не уточнило, когда будут проведены следующие размещения.