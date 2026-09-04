Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,924+0,13%KUZB0,029+0,86%BLNG7,55-1,05%IMOEX2 258,24+1,96%RTSI818,76+1,96%RGBI113,72+0,14%RGBITR773,02+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В Сбербанке оценили динамику оттока наличных из банка

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Отток наличности из банков в августе сократился примерно на треть в сравнении с июлем, сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

«Есть факторы, которые способствовали такому сезонному спросу на наличность в летний период. Посмотрим, что будет дальше, но в целом пока, наверное, можно согласиться с тем, что есть положительный тренд, который делает проблему менее острой», – сказал он.

По словам Скворцова, динамику года во многом определяет IV квартал. В июле и августе у населения очень много трат, например, связанные с путешествиями, заключил он.

В июле, по данным ЦБ РФ, объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд руб. (+43%). За пять месяцев 2026 г. он вырос на 1,90 трлн руб.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» также говорил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте