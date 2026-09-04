В Сбербанке оценили динамику оттока наличных из банка
Отток наличности из банков в августе сократился примерно на треть в сравнении с июлем, сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
«Есть факторы, которые способствовали такому сезонному спросу на наличность в летний период. Посмотрим, что будет дальше, но в целом пока, наверное, можно согласиться с тем, что есть положительный тренд, который делает проблему менее острой», – сказал он.
По словам Скворцова, динамику года во многом определяет IV квартал. В июле и августе у населения очень много трат, например, связанные с путешествиями, заключил он.
В июле, по данным ЦБ РФ, объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд руб. (+43%). За пять месяцев 2026 г. он вырос на 1,90 трлн руб.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» также говорил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный.