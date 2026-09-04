Шохин: ключевая ставка переместилась на шестое место среди проблем бизнеса
Проблема ключевой ставки для бизнеса переместилась на шестое место, однако последствия ее повышения тревожные, заявил в интервью «Вести» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако, по его словам, компании понимают, что в ближайшее время изменения ключевой ставки ожидать не придется.
«Сейчас настолько все привыкли, что в ближайшее время ничего с ключевой ставкой не будет в лучшую для бизнеса сторону, не будет снижаться, не станет выражаться однозначной цифрой, то есть меньше 10%», – сказал он.
По словам Шохина, год назад компании волновала ключевая ставка, однако сейчас вопрос о ее понижении стал «философским». Он признался, что такая реакция компаний его удивила, и добавил, что сейчас их больше волнуют такие проблемы, как неплатежи партнеров, недостаток оборотных средств, недостаток спроса и сложности с поставками сырья.
24 июля ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. 3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России является сознательным решением. Правительство понимает последствия повышения ключевой ставки, однако ее поддержание на высоком уровне способствует сохранению макроэкономической стабильности.