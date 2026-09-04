Шохин: ключевая ставка переместилась на шестое место среди проблем бизнеса

По словам Шохина, год назад компании волновала ключевая ставка, однако сейчас вопрос о ее понижении стал «философским». Он признался, что такая реакция компаний его удивила, и добавил, что сейчас их больше волнуют такие проблемы, как неплатежи партнеров, недостаток оборотных средств, недостаток спроса и сложности с поставками сырья.