Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин

Умер первый председатель Банка России Георгий МатюхинЕму был 91 год
Банк России сообщил о кончине Георгия Матюхина, который возглавлял Центральный банк РСФСР с 25 декабря 1990 г. и руководил становлением Банка России в новых условиях после упразднения Госбанка СССР в 1991 г. Ему был 91 год.
«Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы», – говорится в сообщении регулятора. Матюхин возглавлял Центробанк до 1992 г., в сложную и переломную эпоху. Банк России выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Матюхин стал первым председателем Центрального банка РСФСР, созданного после принятия Декларации о государственном суверенитете России. В его обязанности входило формирование новой денежно-кредитной системы в условиях распада СССР. В 1991 г., после ликвидации Госбанка СССР, именно Матюхин руководил переходным периодом, когда Банк России начал выполнять функции центрального эмиссионного и регуляторного органа независимой страны.
До этого Матюхин работал геологом, окончил МГИМО, служил в КГБ, затем занялся наукой – защитил докторскую по экономике и преподавал. На посту главы Центробанка он создал двухуровневую банковскую систему страны (ЦБ и коммерческие банки) и выступал против обесценивания сбережений граждан, предлагая повысить проценты по вкладам. В 1992 году его сняли с должности, после чего он работал в частных банках.
Преемником Матюхина на посту председателя Банка России стал Виктор Геращенко. Он умер в мае 2025 г.