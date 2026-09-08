Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин

До этого Матюхин работал геологом, окончил МГИМО, служил в КГБ, затем занялся наукой – защитил докторскую по экономике и преподавал. На посту главы Центробанка он создал двухуровневую банковскую систему страны (ЦБ и коммерческие банки) и выступал против обесценивания сбережений граждан, предлагая повысить проценты по вкладам. В 1992 году его сняли с должности, после чего он работал в частных банках.