Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,861-0,25%VEON-RX60,3+3,61%CHKZ16 550-1,78%IMOEX2 300,09+1,52%RTSI840,67+1,52%RGBI113,750%RGBITR774,2+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин

Ему был 91 год
Антон Потоков
Александр Поляков / РИА Новости
Александр Поляков / РИА Новости

Банк России сообщил о кончине Георгия Матюхина, который возглавлял Центральный банк РСФСР с 25 декабря 1990 г. и руководил становлением Банка России в новых условиях после упразднения Госбанка СССР в 1991 г. Ему был 91 год.

«Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы», – говорится в сообщении регулятора. Матюхин возглавлял Центробанк до 1992 г., в сложную и переломную эпоху. Банк России выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Матюхин стал первым председателем Центрального банка РСФСР, созданного после принятия Декларации о государственном суверенитете России. В его обязанности входило формирование новой денежно-кредитной системы в условиях распада СССР. В 1991 г., после ликвидации Госбанка СССР, именно Матюхин руководил переходным периодом, когда Банк России начал выполнять функции центрального эмиссионного и регуляторного органа независимой страны.

До этого Матюхин работал геологом, окончил МГИМО, служил в КГБ, затем занялся наукой – защитил докторскую по экономике и преподавал. На посту главы Центробанка он создал двухуровневую банковскую систему страны (ЦБ и коммерческие банки) и выступал против обесценивания сбережений граждан, предлагая повысить проценты по вкладам. В 1992 году его сняли с должности, после чего он работал в частных банках.

Преемником Матюхина на посту председателя Банка России стал Виктор Геращенко. Он умер в мае 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте