ЦБ второй день держит курс доллара на уровне 86 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 9 сентября на уровне 86,47 руб., прибавив 0,28 руб.
Курс евро вырос на 0,33 руб. и достиг отметки в 100,5 руб. Юань подорожал на 0,03 руб. – до 12,88 руб.
Официальный курс доллара на 8 сентября составляет 86,19 руб., евро – 100,17 руб., юаня – 12,85 руб.
7 сентября «Ведомости» писали, что доля доллара в мировых резервах после пика в 2001 г. последние 25 лет постепенно снижается, а проблемы с бюджетом США ослабляют доверие инвесторов. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе возможна дедолларизация, однако ключевое ее условие – достойная альтернатива главной резервной валюте мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны БРИКС не стремятся отказаться от расчетов в долларах. Государства открыты для любых приемлемых способов платежей, но вынуждены искать другие способы платежей из-за политического давления на использование национальных валют.