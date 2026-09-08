ЦБ второй день держит курс доллара на уровне 86 рублей

7 сентября «Ведомости» писали, что доля доллара в мировых резервах после пика в 2001 г. последние 25 лет постепенно снижается, а проблемы с бюджетом США ослабляют доверие инвесторов. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе возможна дедолларизация, однако ключевое ее условие – достойная альтернатива главной резервной валюте мира.