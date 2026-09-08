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Главная / Политика /

Песков: страны БРИКС не стремятся отойти от расчетов в долларах

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Страны БРИКС не стремятся отказаться от расчетов в долларах, но вынуждены искать другие способы платежей из-за политического давления на использование национальных валют. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Напротив, мы открыты для любых приемлемых способов платежей. Но вы знаете, что некоторые страны используют некоторые национальные валюты в качестве инструмента политического давления», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Песков сообщал, что никто не отказывается от использования доллара. Это США ограничили целый ряд стран в праве применения этой валюты.

1 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что доля расчетов в национальных валютах с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превышает 98%. 

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