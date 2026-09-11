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Главная / Финансы /

Сбербанк не считает критичным рост стоимости риска по корпоративным кредитам

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость риска по корпоративным кредитам в Сбербанке не критичная, несмотря на рост, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф на брифинге в Нью-Дели.

«Мы ожидаем конец года тоже таким непростым. Понятно, что столь длительное время такая высокая ставка не может не влиять на качество», – сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Рост резервов в августе Греф объяснил ростом портфеля. Он отметил, что Сбербанк очень консервативен в части резервирования и не ожидает драматического роста.

Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев по РСБУ составила 1,33 трлн руб. при рентабельности капитала в 22,9%. Показатель вырос на 19% год к году. Розничный кредитный портфель вырос на 8% с начала года и составил 20,2 трлн руб. За август «Сбер» выдал 607 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 5,3% с начала года – до 32,5 трлн руб.

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Во II квартале год к году чистая прибыль выросла на 20,9% до 511,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию по итогам этого периода достигла 22,3 руб., за полгода – 46,1 руб.

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