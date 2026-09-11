Сбербанк не считает критичным рост стоимости риска по корпоративным кредитам

Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев по РСБУ составила 1,33 трлн руб. при рентабельности капитала в 22,9%. Показатель вырос на 19% год к году. Розничный кредитный портфель вырос на 8% с начала года и составил 20,2 трлн руб. За август «Сбер» выдал 607 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 5,3% с начала года – до 32,5 трлн руб.