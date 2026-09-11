Официальный курс доллара остался на уровне 84 рублей

Параметром неопределенности до конца 2026 г. остается не столько изменение цен, сколько динамика объемов российского экспорта, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья. По ее прогнозам, к концу 2026 г. рубль может находиться в диапазоне 85–90 руб./$.