Официальный курс доллара остался на уровне 84 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 12 сентября на отметке 84,26 руб., снизив его на символические 0,09 руб.
Евро подешевел до 97,87 руб. Курс европейской валюты снизился на 0,41 руб. Юань стал дешевле на 0,01 руб., до 12,55 руб.
Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84,35 руб., евро – 98,29 руб., юаня – 12,56 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали укрепление нацвалюты. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб., говорил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб.
Параметром неопределенности до конца 2026 г. остается не столько изменение цен, сколько динамика объемов российского экспорта, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья. По ее прогнозам, к концу 2026 г. рубль может находиться в диапазоне 85–90 руб./$.