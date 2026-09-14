В сервисе анонимного информирования ЦБ можно сообщить о теневом руководстве
Банк России добавил в сервис анонимного информирования возможность сообщить о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей. Об этом сообщил сам регулятор.
Теневыми руководителями могут быть советники или помощники, которые дают все указания. Ими бывают действующие по доверенности лица и использующие ее для контроля. Реально принимать решения в банке или страховой компании могут те, кто принуждает официальное руководство по определенным причинам.
ЦБ подчеркнул, что анонимность заявителя гарантируется – регулятор не запрашивает персональных данных. Для того чтобы сообщить Банку России о теневом руководстве, нужно направить информацию с документами, например, переписку, доверенности, записи.
Банк России запустил сервис 13 января. Изначально он использовался для того, чтобы анонимно сообщить о неправомерной инсайдерской информации или манипулировании рынком. Данные считаются поводом для регулятора изучить ситуацию и при необходимости принять меры.
27 августа ЦБ сообщил, что установил факты манипулирования рынком на торгах акциями ПАО «ОГК-2» с использованием схемы по разгону цен. Двух частных инвесторов привлекли к административной ответственности, а регулятор предписал Мосбирже и брокерам приостановить совершение операций по их торговым счетам.