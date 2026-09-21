Официальный курс доллара держится на уровне 84 рублей восемь дней
Банк России на 19 сентября снизил официальный курс доллара на 0,31 руб. и установил его на отметке 84,2 руб.
Регулятор также понизил курс евро – на 0,83 руб. Валюта подешевела до 96,67 руб. Курс юаня снизился на 0,01 руб. и достиг 12,57 руб.
Официальный курс доллара на 18 сентября составляет 84,51 руб., евро – 97,5 руб., юаня – 12,58 руб.
Рубль с начала года демонстрировал высокую волатильность, перейдя к устойчивому ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он опустился с 79,5 руб. до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца).
Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали укрепление нацвалюты. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб., говорил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин также прогнозировал курс в диапазоне 82–88 руб.