Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ КостинуПредседателю банка исполнилось 70 лет
Президент России Владимир Путин присвоил председателю правления ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда РФ. Это следует из указа, опубликованного на сайте правовой информации.
Звание присвоено с формулировкой «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».
21 сентября Костину исполнилось 70 лет.
Андрей Костин родился 21 сентября 1956 г. в Москве. В 1979 г. окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук. Работал в МИД СССР, включая генконсульство в Австралии и посольство в Великобритании. В 1992 г. стал сооснователем РИФК, затем работал в банке «Империал» и НРБ. В 1996–2002 гг. возглавлял Внешэкономбанк. С 2002 г. – президент – председатель правления ВТБ.