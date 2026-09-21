Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Андрей Костин родился 21 сентября 1956 г. в Москве. В 1979 г. окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук. Работал в МИД СССР, включая генконсульство в Австралии и посольство в Великобритании. В 1992 г. стал сооснователем РИФК, затем работал в банке «Империал» и НРБ. В 1996–2002 гг. возглавлял Внешэкономбанк. С 2002 г. – президент – председатель правления ВТБ.