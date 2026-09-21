Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T253,64+0,09%CNY Бирж.12,51-0,57%IMOEX2 258,34-0,87%RTSI844,95-0,87%RGBI112,70%RGBITR770,43+0,09%
Главная / Политика /

Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Председателю банка исполнилось 70 лет
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил председателю правления ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда РФ. Это следует из указа, опубликованного на сайте правовой информации.

Звание присвоено с формулировкой «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

21 сентября Костину исполнилось 70 лет.

Андрей Костин родился 21 сентября 1956 г. в Москве. В 1979 г. окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук. Работал в МИД СССР, включая генконсульство в Австралии и посольство в Великобритании. В 1992 г. стал сооснователем РИФК, затем работал в банке «Империал» и НРБ. В 1996–2002 гг. возглавлял Внешэкономбанк. С 2002 г. – президент – председатель правления ВТБ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её