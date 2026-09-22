Минфин раскрыл масштабы операций с криптовалютой в России

В рамках подготовки к запуску регулируемого рынка Банк России разработал первые проекты нормативных актов. Они устанавливают правила для организованных торгов цифровыми валютами и требования к цифровым депозитариям. 17 сентября ЦБ предложил ввести нормативы для ограничения рисков банков от вложений в криптовалюты. При их расчете будут учитываться как прямые вложения банков в криптоактивы, так и инвестиции в производные инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют.