Минфин раскрыл масштабы операций с криптовалютой в России
Объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд руб. в день. Такую оценку в интервью «ТАСС» привел заместитель министра финансов Иван Чебесков.
«Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет примерно 50 млрд руб.», – сказал замглавы Минфина.
4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.
В рамках подготовки к запуску регулируемого рынка Банк России разработал первые проекты нормативных актов. Они устанавливают правила для организованных торгов цифровыми валютами и требования к цифровым депозитариям. 17 сентября ЦБ предложил ввести нормативы для ограничения рисков банков от вложений в криптовалюты. При их расчете будут учитываться как прямые вложения банков в криптоактивы, так и инвестиции в производные инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют.