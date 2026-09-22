Совкомбанк планирует запустить собственный криптодепозитарий
Совкомбанк планирует запустить собственный цифровой депозитарий в начале IV квартала, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав. Об этом сообщил «Интерфакс», цитируя зампреда правления банка Михаила Автухова.
«Над криптообменником мы пока думаем. Планируем его создание с учетом нашего законодательства», – рассказал Автухов.
По его словам, банк уже запустил кредитование под залог биткоина и будет масштабировать этот опыт дальше.
16 сентября стало известно, что «Сбер» планирует предоставить клиентам услугу обмена разрешенных криптовалют на рубли, а также возможность хранения таких токенов в цифровом депозитарии банка. Банк обещает, что клиентам будет доступна криптовалюта в привычном виде в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», а в «Сберинвестициях» появятся кошельки для цифровых валют. Однако до полноценного запуска требуется принятие всех необходимых подзаконных актов.
4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.