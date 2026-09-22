Совкомбанк планирует запустить собственный криптодепозитарий

16 сентября стало известно, что «Сбер» планирует предоставить клиентам услугу обмена разрешенных криптовалют на рубли, а также возможность хранения таких токенов в цифровом депозитарии банка. Банк обещает, что клиентам будет доступна криптовалюта в привычном виде в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», а в «Сберинвестициях» появятся кошельки для цифровых валют. Однако до полноценного запуска требуется принятие всех необходимых подзаконных актов.