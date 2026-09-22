Греф доложил Путину о прогнозе рекордной прибыли Сбербанка

В 2025 г. Сбербанк третий год подряд обновил рекорд по чистой прибыли. По МСФО показатель составил 1,706 трлн руб., увеличившись на 7,9%. В феврале банк сохранил ориентир по рентабельности капитала на 2026 г. выше 22%. Этот год станет завершающим для действующей трехлетней стратегии Сбербанка.