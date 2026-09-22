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Греф доложил Путину о прогнозе рекордной прибыли Сбербанка

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Сбербанк рассчитывает получить рекордную чистую прибыль по итогам 2026 г. при благоприятной конъюнктуре. Об этом президент и председатель правления банка Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину.

Греф отметил, что финансовые результаты банка будут зависеть от ситуации на рынке. При сохранении благоприятных условий Сбербанк рассчитывает обновить рекорд по чистой прибыли.

3 сентября Греф уже говорил о планах получить рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 г. По итогам первого полугодия чистая прибыль банка по МСФО достигла 1,019 трлн руб., увеличившись на 18,6% год к году.

В 2025 г. Сбербанк третий год подряд обновил рекорд по чистой прибыли. По МСФО показатель составил 1,706 трлн руб., увеличившись на 7,9%. В феврале банк сохранил ориентир по рентабельности капитала на 2026 г. выше 22%. Этот год станет завершающим для действующей трехлетней стратегии Сбербанка.

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