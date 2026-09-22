Греф доложил Путину о прогнозе рекордной прибыли Сбербанка
Сбербанк рассчитывает получить рекордную чистую прибыль по итогам 2026 г. при благоприятной конъюнктуре. Об этом президент и председатель правления банка Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину.
Греф отметил, что финансовые результаты банка будут зависеть от ситуации на рынке. При сохранении благоприятных условий Сбербанк рассчитывает обновить рекорд по чистой прибыли.
3 сентября Греф уже говорил о планах получить рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 г. По итогам первого полугодия чистая прибыль банка по МСФО достигла 1,019 трлн руб., увеличившись на 18,6% год к году.