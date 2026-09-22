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Главная / Финансы /

Объем средств физлиц в банках немного сократился в августе

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем средств населения в российских банках в августе сократился на 0,2%, или примерно на 100 млрд руб., и составил 68,5 трлн руб. В июле показатель вырос на 0,3%, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

Регулятор связывает снижение с характерными для августа расходами на отпуск и подготовку к учебному году. Рублевые остатки уменьшились на 200 млрд руб., или 0,3%. Средства на текущих счетах сократились на 100 млрд руб., или 0,5%, на срочных вкладах – также на 100 млрд руб., или 0,1%. Ставки по вкладам в августе почти не изменились и на конец месяца составляли 12,9%.

24 июня Банк России сообщил, что в мае средства населения в банках сократились на 500 млрд руб., или на 0,8%, до 67,6 трлн руб. Регулятор связывал динамику в том числе с сезонными расходами на отпуска и праздники.

4 августа объем наличных денег в обращении вырос за июль на 643,4 млрд руб., следует из статистики Банка России. Это стало максимальным месячным приростом с начала 2026 г.

26 августа Банк России зафиксировал снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. По результатам опроса «инФОМ», доля респондентов, считавших, что накопления лучше хранить на банковском счете, снизилась на 3 п. п. до 36%, а предпочитающих наличные выросла на 4 п. п. до 37%.

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