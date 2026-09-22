Объем средств физлиц в банках немного сократился в августе

Регулятор связывает снижение с характерными для августа расходами на отпуск и подготовку к учебному году. Рублевые остатки уменьшились на 200 млрд руб., или 0,3%. Средства на текущих счетах сократились на 100 млрд руб., или 0,5%, на срочных вкладах – также на 100 млрд руб., или 0,1%. Ставки по вкладам в августе почти не изменились и на конец месяца составляли 12,9%.