Доля годовых вкладов на «Финуслугах» выросла до 11%

14 сентября Банк России сообщал, что в первой декаде сентября максимальная процентная ставка по вкладу среди десяти банков, привлекающая наибольший объем инвестиций, составила 12,95%. Средняя максимальная процентная ставка на срок до 90 дней составила 12,45%. На срок от 91 до 180 дней – 12,76%, от 181 дня до года – 12,53%, на срок свыше года – 11,43%.