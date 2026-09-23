Доля годовых вкладов на «Финуслугах» выросла до 11%
Интерес вкладчиков к долгосрочным депозитам за год вырос на фоне снижения средней доходности открытых вкладов. Доля годовых вкладов увеличилась на 8 п. п. и составила 11%, сообщил «Ведомостям» представитель «Финуслуг».
Доля вкладов сроком до шести месяцев за аналогичный период сократилась до 89% (-7 п. п.). Снижение произошло за счет сокращения доли вкладов, открываемых на один месяц. Средний размер открытых вкладов вырос до 476 000 руб., а средняя ставка снизилась до 14,7% с 18,1%.
По состоянию на 1 сентября доля вкладов сроком на месяц составляет 5% (-8 п. п.), на три месяца – 69% (+8 п. п.), на шесть месяцев – 13% (+8 п. п.), на год – 11% (+8 п. п.).
14 сентября Банк России сообщал, что в первой декаде сентября максимальная процентная ставка по вкладу среди десяти банков, привлекающая наибольший объем инвестиций, составила 12,95%. Средняя максимальная процентная ставка на срок до 90 дней составила 12,45%. На срок от 91 до 180 дней – 12,76%, от 181 дня до года – 12,53%, на срок свыше года – 11,43%.
11 сентября совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Экономика в целом в III квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось.