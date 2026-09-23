ЦБ намерен маркировать незаконно полученную криптовалюту

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.