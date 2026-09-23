ЦБ намерен маркировать незаконно полученную криптовалюту
Банк России считает необходимой маркировку криптовалюты для выявления цифровых активов, полученных преступным путем. Об этом журналистам заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на XXIII Международном банковском форуме.
«Обязательно должна проводиться разметка крипты на предмет поиска криптовалюты, полученной каким-то преступным путем», – сказал он.
22 сентября заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд руб. в день.
17 сентября ЦБ предложил ввести нормативы для ограничения рисков банков от вложений в криптовалюты. При их расчете будут учитываться как прямые вложения банков в криптоактивы, так и инвестиции в производные инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.