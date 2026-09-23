ЦБ анонсировал ужесточение правил вывоза наличных и золота

18 мая правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий из России до 30 ноября. Ограничения распространяются на вывоз отходов и лома драгметаллов, а также металлов, плакированных драгоценными металлами. К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина, а также металлы платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий и иридий. Под запрет также подпадают отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых преимущественно для извлечения драгоценных металлов, востребованных на внутреннем рынке.