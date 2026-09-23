ЦБ анонсировал ужесточение правил вывоза наличных и золота
По его словам, действующие правила требуют корректировки с учетом практики их применения.
Ограничения на вывоз наличных рублей и золота в страны ЕАЭС были введены указом президента с 1 апреля. Согласно действующим правилам, физическим лицам запрещено вывозить в государства объединения рубли в эквиваленте от $100 000, рассчитанном по курсу ЦБ.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с апреля запрещено вывозить валюту за пределы России независимо от суммы.
25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении особого порядка вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Согласно указу, в общем случае физлицам с 1 мая будет запрещено вывозить из РФ слитки суммарным весом более 100 г. Запрет не коснется путешественников, вылетающих из столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и аэропорта Владивостока «Кневичи», при условии, что у них есть разрешение от Федеральный пробирной палаты.
18 мая правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий из России до 30 ноября. Ограничения распространяются на вывоз отходов и лома драгметаллов, а также металлов, плакированных драгоценными металлами. К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина, а также металлы платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий и иридий. Под запрет также подпадают отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых преимущественно для извлечения драгоценных металлов, востребованных на внутреннем рынке.