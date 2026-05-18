Власти продлили на полгода запрет на вывоз лома драгоценных металлов из РФ

Ведомости

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий из России продлен еще на полгода – до 30 ноября. Об этом сообщили в кабмине.

Предыдущий запрет, введенный в ноябре 2025 г., действует до 31 мая. Ограничения распространяются на вывоз отходов и лома драгметаллов, а также металлов, плакированных драгоценными металлами. К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина, а также металлы платиновой группы – рутений, родий, палладий, осмий и иридий.

Кроме того, под запрет подпадают отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых преимущественно для извлечения драгоценных металлов, востребованных на внутреннем рынке.

Как и раньше, ограничения не затронут экспорт катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных аффинажными организациями от партий лома и отходов драгоценных металлов. Масса одной такой пробы не должна превышать 500 г в рамках одной товарной партии вне зависимости от количества партий по внешнеторговому контракту.

Временные ограничения на вывоз подобной продукции в России вводят с 2022 г. В правительстве отмечают, что такие меры позволяют увеличить загрузку российских аффинажных предприятий за счет переработки вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы.

