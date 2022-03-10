Правительство определило список запрещенных для вывоза из России товаров
Правительство составило перечень импортных товаров, которые запрещается вывозить из России до конца 2022 г., сообщила пресс-служба кабмина. Такой список был составлен по поручению президента России Владимира Путина.
В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели, рассказали в правительства. Такая мера нужна для обеспечения стабильности на российском рынке, добавили в пресс-службе.
Перечисленные товары временно запрещено вывозить из России в другие страны, кроме стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Разрешение на вывоз товаров в эти страны будут давать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды. Также правительство временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в недружественные страны. Эта мера тоже будет действовать до конца 2022 г.
Правительство РФ 7 марта утвердило перечень «недружественных стран» в ответ на западные санкции, введенные в связи с военной операцией на Украине. В него вошли государства — члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
На следующий день президент Владимир Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы России и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство. Согласно указу президента, ограничения не затронут товары и сырье, которые россияне, иностранные граждане или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. Ранее Минпромторг также рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт.