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Экономика

Правительство определило список запрещенных для вывоза из России товаров

Ведомости

Правительство составило перечень импортных товаров, которые запрещается вывозить из России до конца 2022 г., сообщила пресс-служба кабмина. Такой список был составлен по поручению президента России Владимира Путина.

В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели, рассказали в правительства. Такая мера нужна для обеспечения стабильности на российском рынке, добавили в пресс-службе.

Перечисленные товары временно запрещено вывозить из России в другие страны, кроме стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Разрешение на вывоз товаров в эти страны будут давать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды. Также правительство временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в недружественные страны. Эта мера тоже будет действовать до конца 2022 г.

Правительство РФ 7 марта утвердило перечень «недружественных стран» в ответ на западные санкции, введенные в связи с военной операцией на Украине. В него вошли государства — члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

На следующий день президент Владимир Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы России и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство. Согласно указу президента, ограничения не затронут товары и сырье, которые россияне, иностранные граждане или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. Ранее Минпромторг также рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт.

Ранее по теме: Минпромторг предложил запретить вывоз древесины из России в «недружественные страны»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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