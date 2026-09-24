ЕЦБ начнет вводить новые банкноты евро с начала 2030-х годов

В банке сообщили, что в опросе, посвященном дизайну новой серии банкнот, приняли участие около 10 млн человек, проживающих в Европе и за ее пределами. Участникам предложили оценить десять вариантов оформления, объединенных в две тематические группы – «Европейская культура» и «Реки и птицы».