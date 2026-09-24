ЕЦБ начнет вводить новые банкноты евро с начала 2030-х годов
Новые банкноты евро начнут постепенно вводить в обращение в странах еврозоны с начала 2030-х гг. Об этом сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).
В ЕЦБ уточнили, что новая серия евро получит обновленные защитные элементы, а также банкноты будут экологичным и более удобными в использовании.
В банке сообщили, что в опросе, посвященном дизайну новой серии банкнот, приняли участие около 10 млн человек, проживающих в Европе и за ее пределами. Участникам предложили оценить десять вариантов оформления, объединенных в две тематические группы – «Европейская культура» и «Реки и птицы».
Окончательный выбор дизайна Совет управляющих ЕЦБ сделает с учетом результатов опроса, технической оценки и рекомендаций независимого жюри. Как уточнил банк, решение планируется принять к концу 2026 г.
При этом действующие банкноты евро не потеряют статус законного платежного средства после появления новой серии. ЕЦБ намерен сохранить их в обращении, где они будут использоваться одновременно с новыми банкнотами.
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