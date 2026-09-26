Минфин выступил за повышение лимитов выплат по ОСАГО

По его словам, вопрос о лимите выплат обсуждается уже несколько ле, и ведомство поддерживает повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью. Чебесков отметил, что за этим возможным шагом стоит чувствительный вопрос о страховых тарифах. Он добавил, что тема требует дополнительного обсуждения с представителями страхового сообщества, Центрального банка и парламента.