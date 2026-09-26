Минфин выступил за повышение лимитов выплат по ОСАГО
Министерство финансов России поддержало повышение лимитов страховых выплат по ОСАГО. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.
По его словам, вопрос о лимите выплат обсуждается уже несколько ле, и ведомство поддерживает повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью. Чебесков отметил, что за этим возможным шагом стоит чувствительный вопрос о страховых тарифах. Он добавил, что тема требует дополнительного обсуждения с представителями страхового сообщества, Центрального банка и парламента.
Сейчас максимальная сумма страховой выплаты по вреду жизни и здоровью составляет 500 000 руб., а по имущественному ущербу – 400 000 руб.
По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), в 2025 г. на случаи выплат сверх лимита по «железу» приходилось 8,04% возмещений (143 885), тогда как в 2024 г. доля превышений составляла 7,03% (139 116). В возмещении вреда жизни доля выплат сверх лимита выше: к 2025 г. на такие случаи приходилось 37,47% возмещений (1686), что на 0,65 п. п. выше показателя 2024 г. (1878).
Как отмечал в феврале гендиректор НСИС Николай Галушин, рост количества страховых случаев с предельными выплатами возмещения является подтверждением целесообразности обсуждения вопроса о пересмотре страховых сумм по ОСАГО в сторону увеличения. По словам представителя Банка России, обсуждалась возможность увеличения лимита выплат по ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью до 2 млн руб.
С 11 июля в России начал действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При определении средней стоимости запчасти не учитывается цена ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов определяется без скидок.