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ЦБ выпустит памятную монету к юбилею Бердянска

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Банк России в 2027 г. выпустит памятную монету, посвященную 200-летию основания Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Решение было принято советом директоров ЦБ. По словам Балицкого, памятная монета войдет в нумизматическую серию «Города».

Губернатор отметил, что выпуск монеты станет признанием исторического значения Бердянска. Он также подчеркнул, что она будет подарком к двухсотлетнему юбилею города для жителей и гостей.

4 мая Центробанк выпустил в обращение памятные 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. В серию вошли монеты в честь таких городов, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм.

В апреле 2025 г. коллекцию Банка России уже пополнили монеты в честь городов трудовой доблести. Тогда в обращение выпускались монеты номиналом 10 руб., посвященные Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

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