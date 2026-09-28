ЦБ выпустит памятную монету к юбилею Бердянска
Банк России в 2027 г. выпустит памятную монету, посвященную 200-летию основания Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Решение было принято советом директоров ЦБ. По словам Балицкого, памятная монета войдет в нумизматическую серию «Города».
Губернатор отметил, что выпуск монеты станет признанием исторического значения Бердянска. Он также подчеркнул, что она будет подарком к двухсотлетнему юбилею города для жителей и гостей.
4 мая Центробанк выпустил в обращение памятные 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. В серию вошли монеты в честь таких городов, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 22 мм.
В апреле 2025 г. коллекцию Банка России уже пополнили монеты в честь городов трудовой доблести. Тогда в обращение выпускались монеты номиналом 10 руб., посвященные Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.