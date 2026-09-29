Минфин обсуждает обязательное страхование жилья в зонах риска ЧС

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на данные «Т-страхования» писали, что в первом полугодии 2026 г. россияне на 72% чаще страховали недвижимость, чем в тот же период год назад. По данным Банка России, в I квартале 2026 г. взносы по страхованию имущества физлиц увеличились на 18,7% – это произошло за счет расширения спроса. В этот период выросли и выплаты – на 8,4%, чему «способствовало увеличение среднего ущерба», заключил ЦБ. По данным ВСС, распространенность страхования жилья среди россиян составляет всего 10%.