Минфин обсуждает обязательное страхование жилья в зонах риска ЧС
Минфин обсуждает введение обязательного страхования жилья для граждан, планирующих строительство домов на территориях с высоким риском природных чрезвычайных ситуаций (ЧС). Такой механизм позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью «РИА Новости».
По его словам, ежегодно в разных регионах России происходят ЧС природного характера, а выплаты пострадавшим сейчас финансируются из федерального бюджета. Страхование, отметил Чебесков, также может стимулировать граждан учитывать существующие риски при строительстве жилья.
В 2019 г. в России был принят закон о добровольном страховании жилья, однако, по оценке замминистра, предусмотренный механизм не заработал.
Министр подчеркнул, что россияне, строящие дома в зонах, подверженных природным ЧС, должны оценивать риски, а покупка страховки позволит ими управлять.
26 августа в Совете безопасности России определили подходы к созданию системы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Предложения были согласованы с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Участники обсудили, как обеспечить страхование жилья граждан и организаций от различных чрезвычайных ситуаций, а также определить порядок возмещения причиненного ущерба. По итогам встречи были согласованы подходы к разработке механизма страхования жилых помещений. Также предлагалось сформировать программу компенсации ущерба, нанесенного жилью граждан. Для ее реализации могут использоваться как добровольное, так и обязательное страхование.
В конце июля «Ведомости» со ссылкой на данные «Т-страхования» писали, что в первом полугодии 2026 г. россияне на 72% чаще страховали недвижимость, чем в тот же период год назад. По данным Банка России, в I квартале 2026 г. взносы по страхованию имущества физлиц увеличились на 18,7% – это произошло за счет расширения спроса. В этот период выросли и выплаты – на 8,4%, чему «способствовало увеличение среднего ущерба», заключил ЦБ. По данным ВСС, распространенность страхования жилья среди россиян составляет всего 10%.