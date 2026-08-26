В Совбезе разработали механизм страхования жилья от ЧС

20 августа в ВСС сообщили, что некоторые крупные российские банки начали требовать включать риск падения летательных аппаратов в страхование недвижимости при оформлении ипотеки. В союзе пояснили, что речь идет об уточнении требований к страхованию залогового имущества – квартиры или жилого дома. При этом страховая сумма по имуществу, как правило, остается единой для всех включенных в договор рисков, уточнили в союзе.