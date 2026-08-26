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Главная / Общество /

В Совбезе разработали механизм страхования жилья от ЧС

Ксения Наумчик

В Совете безопасности России определили подходы к созданию системы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Предложения согласованы с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщили в аппарате Совбеза.

В ведомстве отметили, что совещание по этому вопросу провел заместитель секретаря Совета безопасности Григорий Молчанов. Участники обсудили, как обеспечить страхование жилья граждан и организаций от различных чрезвычайных ситуаций, а также определить порядок возмещения причиненного ущерба.

По итогам встречи стороны согласовали подходы к разработке механизма страхования жилых помещений. Одновременно предлагается сформировать программу компенсации ущерба, нанесенного жилью граждан. Для ее реализации могут использоваться как добровольное, так и обязательное страхование.

20 августа в ВСС сообщили, что некоторые крупные российские банки начали требовать включать риск падения летательных аппаратов в страхование недвижимости при оформлении ипотеки. В союзе пояснили, что речь идет об уточнении требований к страхованию залогового имущества – квартиры или жилого дома. При этом страховая сумма по имуществу, как правило, остается единой для всех включенных в договор рисков, уточнили в союзе.

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