В Совбезе разработали механизм страхования жилья от ЧС
В Совете безопасности России определили подходы к созданию системы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Предложения согласованы с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщили в аппарате Совбеза.
В ведомстве отметили, что совещание по этому вопросу провел заместитель секретаря Совета безопасности Григорий Молчанов. Участники обсудили, как обеспечить страхование жилья граждан и организаций от различных чрезвычайных ситуаций, а также определить порядок возмещения причиненного ущерба.
По итогам встречи стороны согласовали подходы к разработке механизма страхования жилых помещений. Одновременно предлагается сформировать программу компенсации ущерба, нанесенного жилью граждан. Для ее реализации могут использоваться как добровольное, так и обязательное страхование.
20 августа в ВСС сообщили, что некоторые крупные российские банки начали требовать включать риск падения летательных аппаратов в страхование недвижимости при оформлении ипотеки. В союзе пояснили, что речь идет об уточнении требований к страхованию залогового имущества – квартиры или жилого дома. При этом страховая сумма по имуществу, как правило, остается единой для всех включенных в договор рисков, уточнили в союзе.