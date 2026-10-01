Страховка от БПЛА вошла в полис «Сберстрахования»

С 1 ноября «Сбер» будет принимать у аккредитованных страховщиков только полисы, которые покрывают ущерб от БПЛА, терактов и диверсий. До 31 октября включительно можно предоставить полис без этих рисков. За январь – август 2026 г. клиенты «Сберстрахования» оформили более 1,1 млн полисов ипотечного страхования жилья, что на 8% больше год к году.