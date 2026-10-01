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Страховка от БПЛА вошла в полис «Сберстрахования»

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Сберстрахование» с 1 октября включит повреждение домов и квартир при атаках БПЛА в базовое покрытие ипотечного страхования жилья. В договоры также добавили риски террористического акта и диверсии, которые раньше относились к исключениям. Стоимость полиса при этом не изменится, сообщила компания.

Ранее обращения из-за ущерба от беспилотников «Сберстрахованием» рассматривались индивидуально и могло осуществлять выплаты сверх условий договора. В 2026 г. компания произвела более 1000 выплат в связи с БПЛА, 52% из них пришлись на ипотечное жилье. «Для человека защита должна стать понятнее, а не дороже», – заявил директор розничного страхования Дмитрий Пурсанов.

С 1 ноября «Сбер» будет принимать у аккредитованных страховщиков только полисы, которые покрывают ущерб от БПЛА, терактов и диверсий. До 31 октября включительно можно предоставить полис без этих рисков. За январь – август 2026 г. клиенты «Сберстрахования» оформили более 1,1 млн полисов ипотечного страхования жилья, что на 8% больше год к году.

20 августа Всероссийский союз страховщиков сообщил, что некоторые крупные банки начали требовать включать риск падения летательных аппаратов в страхование залогового жилья.

29 июля стало известно, что Российская национальная перестраховочная компания начала менять подходы к перестрахованию рисков терроризма и диверсий, включая ущерб от атак БПЛА на фоне роста частоты и размера убытков. 18 июня «СберСтрахование» и «СберСтрахование» жизни упростили порядок выплат клиентам, пострадавшим при атаках беспилотников.

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