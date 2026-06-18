Страховые компании «Сбера» упростили выплаты пострадавшим при атаках БПЛА

В ночь на 18 июня российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников, основной удар пришелся на Московский регион. По последним данным, на подлете к Москве сбито 194 беспилотника, поврежден Московский НПЗ и здание ТЦ «Садовод». В Подмосковье пострадали 17 человек, включая двух детей. Из-за атак аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно ограничивали прием и отправку рейсов, задержаны 53 рейса. На фоне участившихся атак страховые компании начали предлагать расширенное покрытие рисков от БПЛА: цена полиса с такой опцией повышается в среднем на 15%.