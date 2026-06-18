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Главная / Финансы /

Страховые компании «Сбера» упростили выплаты пострадавшим при атаках БПЛА

Ведомости

Компании «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни» будут производить выплаты клиентам, чье жилье или здоровье пострадали при атаке беспилотников, в упрощенном порядке на основе минимального пакета документов, сообщила пресс-служба «Сбера».

Компания расширила страховую защиту по программе страхования путешественников: выплаты будут производиться не только при задержке рейса, но и при его отмене из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. Ранее такие обстоятельства входили в перечень исключений.

Подать заявление о страховом случае можно в приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Страхование», в мобильном приложении «СберСтрахование» или в отделении «Сбера». Клиенты «СберСтрахования жизни» также могут сообщить о страховом случае на сайте компании в разделе «Заявить о страховом случае».

В ночь на 18 июня российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников, основной удар пришелся на Московский регион. По последним данным, на подлете к Москве сбито 194 беспилотника, поврежден Московский НПЗ и здание ТЦ «Садовод». В Подмосковье пострадали 17 человек, включая двух детей. Из-за атак аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно ограничивали прием и отправку рейсов, задержаны 53 рейса. На фоне участившихся атак страховые компании начали предлагать расширенное покрытие рисков от БПЛА: цена полиса с такой опцией повышается в среднем на 15%.

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