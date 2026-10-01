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Главная / Финансы /

США внесли российскую платежную систему A7 в санкционный список по Ирану

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей A7 в санкционный список по Ирану. Это следует из опубликованных данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

«В рамках операции «Экономический изгой» министерство финансов США приняло беспрецедентные меры против сети A7», – говорится в сообщении ведомства.

Минфин США назвал A7 «связанной с Россией теневой банковской сетью». Американское ведомство утверждает, что Иран использовал систему для обхода санкций и что она якобы могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

29 сентября The Atlantic сообщил, что президенту США Дональду Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника Джона Коула об ослаблении санкций против России в обмен на освобождение некоторых заключенных. По данным издания, Москва должна освободить ряд лиц, которых в США считают политическими заключенными, после чего Вашингтон может смягчить экономические ограничения. The Atlantic утверждал, что Трамп поддержал эту идею.

30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет политических заключенных, поэтому сообщения об их возможном освобождении в обмен на смягчение санкций «абсолютно неуместны». «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет», – сказал Песков.

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