США внесли российскую платежную систему A7 в санкционный список по Ирану

30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет политических заключенных, поэтому сообщения об их возможном освобождении в обмен на смягчение санкций «абсолютно неуместны». «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет», – сказал Песков.