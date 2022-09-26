Рынок акций упал до февральских минимумов

Поддержку рынку может оказать выплата дивидендов, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. В пятницу, 30 сентября, ожидается внеочередное собрание акционеров «Газпрома» по вопросу промежуточных дивидендов за первое полугодие. Дивиденды сейчас становятся важным фактором роста, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Объявленные за первое полугодие 2022 г. дивиденды «Газпрома» в этот раз будут выплачены, а до конца года и в 2023 г. вероятен возврат к выплатам других крупных эмитентов, добавляет директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Восстановление дивидендных выплат и их возврат на траекторию долгосрочного роста будут означать хорошие результаты вложений для долгосрочных инвесторов вне зависимости от краткосрочной переоценки рынка, говорит он, а риски компенсируются низкой оценкой российского рынка акций.