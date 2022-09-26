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Инвестиции

Рынок акций упал до февральских минимумов

На рынок продолжает давить геополитика
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, рухнув на 10,56% (1871 пункт), следует из данных торговой площадки на 13:00 мск. Долларовый РТС упал на 10,85% до 1017 пунктов. К 14:00 падение замедлилось, индекс Мосбиржи терял 7,13%, РТС – 7,35%.

Среди голубых фишек сильнее всего упали акции «Сургутнефтегаза» – на 17,12%. Бумаги Polymetall, расписки TCS Group, акции «Роснефти» и «Яндекса» теряли от 11,54 до 13,23%.

Рубль, наоборот, укрепляется: доллар дешевеет до 57,8 руб./$, евро – на 37 коп. (55,9 руб./евро), юань теряет 4 коп. и торгуется по 8 руб.

Лихорадка на фондовом рынке началась на прошлой неделе, после новостей, что 23–27 сентября пройдут референдумы по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, и объявлении частичной мобилизации. Индекс Мосбиржи обрушился с 19 по 23 сентября на 14,2%, РТС упал на 10,45%. Лидерами падения за неделю стали бумаги Polymetall (-32,04%), ПИК (-24,1%), Globaltrans (-22,53%), НЛМК (-21,79%) и «Русала» (-20,99%). Ни одна из компаний, входящих в индекс Мосбиржи, не показала за неделю рост стоимости котировок.

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Негативные настроения в первую очередь обусловлены неопределенностью в связи геополитическими событиями, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Распродажи на российском рынке связаны с несколькими факторами, говорит аналитик УК «Альфа капитал» Александр Джиоев: во-первых, крепкий рубль снижает выручку экспортно ориентированных компаний, что вкупе с падающими нефтяными котировками давит на эмитентов сектора. Но курс доллара опустился ниже 58 руб./$, несмотря на спад цен на сырьевые товары, продолжает Джиоев, вероятно, сказывается большой навес продавцов валюты, которые не готовы брать на себя риски удержания токсичных валют недружественных стран. Дополнительный негатив вносят новости о возможном росте налогового бремени для угольных компаний, добавляет эксперт. Также не стоит забывать о рисках новых санкций, считает он.

Поддержку рынку может оказать выплата дивидендов, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. В пятницу, 30 сентября, ожидается внеочередное собрание акционеров «Газпрома» по вопросу промежуточных дивидендов за первое полугодие. Дивиденды сейчас становятся важным фактором роста, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Объявленные за первое полугодие 2022 г. дивиденды «Газпрома» в этот раз будут выплачены, а до конца года и в 2023 г. вероятен возврат к выплатам других крупных эмитентов, добавляет директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Восстановление дивидендных выплат и их возврат на траекторию долгосрочного роста будут означать хорошие результаты вложений для долгосрочных инвесторов вне зависимости от краткосрочной переоценки рынка, говорит он, а риски компенсируются низкой оценкой российского рынка акций.

Среднесрочным фактором поддержки российского рынка может стать и его изолированность от мировых бирж, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: деньги в экономике продолжат зарабатываться и сберегаться, а альтернативы отечественному фондовому рынку для внутреннего инвестора почти не осталось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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