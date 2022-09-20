На российском рынке акций массовые распродажи

Негативом выступает и информация о том, что правительство с 2023 г. собирается ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Правительство во вторник на заседании комиссии по бюджетным проектировкам обсуждает повышение налогов с сырьевых экспортеров: оно рассмотрит меры, которые в 2023–2025 гг. могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб. В 2023 г. правительство рассчитывает собрать за счет повышения экспортных пошлин и ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) около 1,4 трлн руб., выяснил «Коммерсантъ». Именно поэтому в аутсайдерах находятся представители нефтегазового сектора, добавил Бабин.