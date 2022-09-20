На российском рынке акций массовые распродажи

На российском рынке акций массовые распродажиПосле новостей о референдумах индекс Мосбиржи терял более 10%
На российском фондовом рынке во вторник, 20 сентября, массовые распродажи: индекс Мосбиржи в моменте терял 10%, опустившись впервые с конца августа ниже 2 300 пунктов. Но уже к 16:00 мск бенчмарку удалось отскочить – он терял 5,26%. Практически на столько же (-5,37%) падает долларовый РТС.
Падает только фондовый рынок, а валютный чувствует себя более или менее спокойно, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: по мнению многих участников рынка референдумы могут стать причиной эскалации конфликта. Доллар на 16:00 МСК вырос на 0,09% до 60,25 руб., евро упал на 0,11% до 60,05 руб., стоимость юаня не изменилась с начала торгов и составляет 8,561 руб.
Основная причина падения фондового рынка – новость о предстоящих в ближайшее время референдумах (в ДНР, ЛНР и Херсонской, а затем и Запорожской области. – «Ведомости») и опасение дальнейшей эскалации конфликта, говорит управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов. Положительный исход референдумов интерпретируется инвесторами как риск перехода к мобилизации, отметил он.
Госдума 20 сентября сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла закон, которым ввела в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также ввела целый ряд новых статей кодекса, предусматривающих наказание за мародерство, добровольную сдачу в плен и т.д. Соавтор поправок сенатор Ольга Ковитиди заявила после заседания палаты, что поправки в УК не означают автоматической мобилизации в России.
Сейчас рынок «продает» весь оптимизм, который нарастал со спокойным приходом дружественных нерезидентов, притоком денег с депозитов на фондовый рынок и дивидендами от «Газпрома», сказал управляющий.
Негативом выступает и информация о том, что правительство с 2023 г. собирается ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Правительство во вторник на заседании комиссии по бюджетным проектировкам обсуждает повышение налогов с сырьевых экспортеров: оно рассмотрит меры, которые в 2023–2025 гг. могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб. В 2023 г. правительство рассчитывает собрать за счет повышения экспортных пошлин и ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) около 1,4 трлн руб., выяснил «Коммерсантъ». Именно поэтому в аутсайдерах находятся представители нефтегазового сектора, добавил Бабин.
На заседании комиссии премьер-министр Михаил Мишустин обозначил первые параметры нового бюджета на ближайшую трехлетку – он будет дефицитным. В 2023 г. показатель прогнозируется на уровне 2% ВВП (3 трлн руб.) с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Финансироваться дефицит будет преимущественно за счет заимствований, сообщил Мишустин.
Риски увеличения налогового бремени оказывают давление и на акции представителей других отраслей, говорит Бабин: ранее подобные новости затрагивали производителей удобрений и угля, поскольку власти находятся в активном поиске источников для покрытия дефицита бюджета.
21 сентября с высокой вероятностью распродажи начнутся из-за принудительного закрытия сделок с плечами (маржин-колл), говорит Орлов. По его мнению, спасти рынок в ближайшее время может только сильная хорошая новость, например, то, что Минфин будет тратить деньги из Фонда национального благосостояния не на юани, а акции «Газпрома». Но это решение можно принять только после того, как поток неопределенности с референдумами закончится, резюмирует аналитик.
Завтра возможен отскок, считает Суверов, но ситуация на рынке останется напряженной и в краткосрочной перспективе падение продолжится. Тем, кто уже сидит в акциях, лучше сократить позицию в акциях, остальным нужно с кэшем ожидать разрешение ситуации, чтобы по более низким уровням войти в рынок, добавил стратег. Разворот может произойти в том случае, если после референдумов произойдет деэскалация конфликта, рассуждает Суверов.
И если положительное решение о вхождении республик в состав России уже почти решенный вопрос, то реакция на это событие от государств остается непредсказуемой, добавляет он.