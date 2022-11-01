Почему соцсети теряют популярность у инвесторов

Для социальных сетей 2022 год выдался особенно тяжким. Акции Snapchat, Pinterest и Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook и Instagram, упали на 50–80%. Сокращение персонала и урезание льгот стали для этих компаний обыденным явлением. Больше никакой стирки за счет конторы, пока ты на работе, иронизирует The New York Times (NYT). Политические риски, борьба за конфиденциальность пользовательских данных, ужесточения регуляторов и отсутствие прорывных инноваций – каждая соцсеть по-своему пытается преодолеть общие и свои собственные проблемы.