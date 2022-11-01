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Почему соцсети теряют популярность у инвесторов

Обрушение котировок соцсетей в 2022 году стало особым трендом даже на фоне падения остальных бигтехов, и у каждой на то оказались свои причины
Софья Корепанова
Илон Маск покупает Twitter по $54,2 за акцию, и 8 ноября Нью-Йоркская фондовая биржа планирует исключить бумаги из листинга / Scott Eells / Bloomberg via Getty Images

Для социальных сетей 2022 год выдался особенно тяжким. Акции Snapchat, Pinterest и Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook и Instagram, упали на 50–80%. Сокращение персонала и урезание льгот стали для этих компаний обыденным явлением. Больше никакой стирки за счет конторы, пока ты на работе, иронизирует The New York Times (NYT). Политические риски, борьба за конфиденциальность пользовательских данных, ужесточения регуляторов и отсутствие прорывных инноваций – каждая соцсеть по-своему пытается преодолеть общие и свои собственные проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных