Почему инвестбанки повышают рекомендации по акциям Apple

Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley повысили свои рекомендации по акциям технологического гиганта Apple – с начала года бумаги корпорации уже подорожали на 18%. Аналитики видят целый ряд драйверов роста бумаг в ближайший год на 17–30%, не исключая и варианта удорожания на 50%.